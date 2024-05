Liiban blev fyret efter fund af snifferør: Kasper hylder ham for plejen af hans 94-årige mormor

Kasper Laursen beskriver Liiban Abdulle som en nærværende hjemmehjælper, der spurgte ind og fortalte om sig selv, når han var på besøg.

- Så det var mere end bare at komme og løse praktiske opgaver, der var faktisk også en dimension i det, hvor hun fik en oplevelse af, at nu skete der lige noget, forklarer han.

Er savnet

Kasper Laursen siger, at han har mødt mange dygtige mennesker i hjemmeplejen. Alligevel er Liiban Abdulle en vigtig brik i et større puslespil, fordi han netop formår at skabe en venskabelig og social kontakt til borgerne.

- Det er vigtigt for de ældre, at man ligesom har nogle folk ude på besøg, som gør ens dag bedre, fordi det er virkelig korte besøg. Besøgene kan faktisk både ødelægge og redde dagen, uddyber han.

Han understreger, at han ikke kan vide, om Liiban Abdulle har gjort noget forkert, men at han ud fra, hvad han kan læse i medierne, ikke får et indtryk af, at den 22-årige er blevet behandlet retfærdigt.