Lilleholt: Helt ny skole skal reducere konflikter ved sammenlægning

De to Vollsmose-skoler, Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, skal lægges sammen allerede fra 1. marts i år.

Det er et forslag fra Børn- og Ungeforvaltningen, byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V) bakker fuldt op om.

Men hvis det skal foregå med færrest mulige konflikter, er det vigtigt, at skolerne sammenlægges på lige fod, mener han. Derfor foreslår han, at man skaber en helt ny skole i stedet for at indlemme H.C. Andersen Skolen under Abildgårdskolen.

Læs også Tyvstart i Vollsmose: Sammenlægning af skoler begynder om få uger

- På den måde kan man tage det bedste fra hver skole, og dermed give de bedste forudsætninger for både lærere og elever, siger han.

Håbet er, at etableringen af en helt ny skole vil reducere eventuelle konflikter og understrege, at skolerne lægges sammen på lige fod.

Elever skal være med til at vælge navn

En helt ny skole skal ifølge Christoffer Lilleholt selvfølgelig have et nyt navn.

- Et navn ændrer på ingen måde det hele, men det betyder utroligt meget, at man er ligeværdige, siger han.

Han foreslår, at eleverne på den nye skole får indflydelse på navnet.

- Eleverne kunne sætte sig sammen og tale om, hvad der skal kendetegne den nye skole. Deres foreslag kunne så blive fremlagt for skoleudvalget og den nye skoleledelse, siger Christoffer Lilleholt.

Forslaget om at sammenlægge blev først luftet for et halvt år siden. Fra marts skal alle de skolebørn, der begynder i forårs-SFO gå på Abildgårdskolen, selvom de måske tidligere har hørt til H.C. Andersen Skolens distrikt.

Når alle elever er samlet på Abildgårdskolen, vil der gå 750 elever.

Læs også Trods få kilometers afstand: Fraværsprocent varierer voldsomt fra skole til skole