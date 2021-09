Liveblog: Nu starter slagsmålet om Odenses økonomi

De kommunale budgetter skal være vedtaget inden 15. oktober, men som regel plejer et flertal af politikerne i Odense Byråd at blive enige om en budgetaftale få dage efter førstebehandlingen af budgettet.

Ældre eller iværksætteri

Et af de store temaer ved årets budgetforhandlinger er ældreområdet. Både Socialdemokratiet og Konservative har været på banen med forslag om ældre. Konservative har foreslået at bruge 200 millioner kroner på ældreområdet, som blandt andet skal gå til bedre ældrepleje i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem. Fra Socialdemokratiet er der også kommet forslag om, at der skal flere hænder i ældreplejen. Helt konkret 200 flere ansatte. Af de 200 flere ansatte skal mindst en tredjedel være varme hænder på plejehjemmene, siger borgmesteren.