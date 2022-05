Målinger afslører: Letbanen giver vibrationer og støj over grænsen

Beboerne i Carl Nielsen Kvarteret i Odense har længe været plaget af støj og vibrationer fra letbanen.

Leif Nielsen er én af de beboere, der er meget utilfreds med larmen fra Odense Letbane.

- De (Odense Letbane, red.) har solgt os noget, hvor det slet ikke holder, siger Leif Nielsen, da TV 2 Fyn interviewer ham i hans lejlighed.

Lejligheden er placeret på første sal, men bygningen ligger klods op ad letbaneskinnerne.

Og ifølge nye målinger overskrider støjen altså den tilladte grænse visse steder i Thomas B. Thrige-området

Det skriver Odense Letbane i en orientering, som onsdag er sendt til politikerne i økonomiudvalget.

- Vibrationerne ved nærmeste skinne viser overskridelser i cirka 62 procent af passagerne. I forhold til lavfrekvent støj er der over overskridelser imellem 24 og 38 procent af passagerne, står der i orienteringen.



Målingerne er bestilt af Odense Letbane og foretaget af COWI efter, at letbanen siden marts har modtaget mere end 130 naboklager over støj fra letbanen.



Målingerne er foretaget i Thomas B. Thrige-området i en ejendom helt tæt på tracéet - ligesom det er tilfældet med Leif Nielsens lejlighed.

Odense Letbane understreger dog, at målingerne ikke er af videnskabelig karakter, men erkender samtidig, at "...der er behov for at sikre et mere kvalificeret og fyldestgørende billede med kontrolmålinger fra hele strækningen".



Giver det dig ro i sindet?

- Jeg mener, at vi borgere, der bor her, skal inddrages i hvor målingerne skal foretages. For jeg har lidt en bekymring for, hvor det her udstyr er blevet placeret henne, siger Leif Nielsen.

Letbanen har derfor bedt COWI kontrollere sine egne målinger ved at foretage nye undersøgelser på ti udvalgte adresser. Kontrolundersøgelsen vil finde sted i de kommende uger, så resultatet kan ligge klar inden åbningen i slutningen af maj.