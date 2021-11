Mangler stadig svar på coronaprøve: Skole er også lukket tirsdag

Rasmus Rask-Skolen i Bellinge i det sydvestlige Odense vil også være lukket tirsdag den 30. november.

Det fortæller skoleleder Lasse Sørensen til TV 2 Fyn.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for børn og voksne, men det er nu engang en af de ting, vi kan gøre for at medvirke til at bryde smittekæderne. Som skole tager vi hånd om elevernes og forældrenes usikkerheder, indtil der er afklaring. Forældre skal holde øje med Aula, så snart vi ved noget, giver vi besked, siger Lasse Sørensen.