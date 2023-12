Mangler ti millioner kroner: Stor frustration i frivillige foreninger

Med vedtagelsen af den seneste finanslov står det klart, at CFSAs budget er blevet mere end halveret, og derfor har de ikke længere råd til at tilbyde de frivillige foreninger den samme hjælp. De frygter, hvad den manglende støtte kan få af betydning for det frivillige Danmark.



- Vi havde indstillet os på en beskæring i en eller anden udstrækning, men ikke i det omfang, siger Sarah Borger, der er kommunikations- og pressekonsulent hos CFSA.

Frustration hos de frivillige foreninger

Det er ikke kun CFSA, der kommer til at mærke nedskæringerne. Det går nemlig også ud over de frivillige foreninger.

I Odense-bydelen Vollsmose ligger Den Frie Rådgivning, som blandt andet tilbyder praktisk rådgivning. En forening, der har omtrent 60 frivillige.

- At være frivillig betyder, at jeg kan hjælpe folk, som ikke har ressourcerne til at kunne hjælpe sig selv. Nogle ressourcesvage borgere, der har svært ved at navigere i det danske system. Det er en kæmpe forløsning, at jeg kan hjælpe dem, så de føler sig hørt, siger Mads Nørregaard, der har været frivillig hos Den Frie Rådgivning i et halvt år.

Hos Den Frie Rådgivning bruger de CFSA til alle de opgaver, som kan være svære at navigere rundt i og finde tid til, når man i stedet gerne vil bruge tiden på at hjælpe borgere. Blandt andet benytter de kurser fra CFSA, som ser ud til at blive digitale i fremtiden.

De er derfor allerede begyndt at spekulere over, hvad det får at betydning for deres forening.