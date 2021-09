Margit har kæmpet med støjproblemer i næsten 20 år: Nu vil kommunen løse problemet sammen med hende

- Det her møde kan jo komme til at betyde, at vi eventuelt kan rykke et eller andet. Vi er kommet frem i dagsordenen, og de ved også godt i Folketinget, hvor Odense ligger efterhånden. Nu skal der bare handling bag ordene. Der skal gøres noget, og det skal ske nu. Vi kan ikke blive ved med at vente på motorvejsudvidelsen, som først kommer om mange år.



Ifølge Peter Rahbæk Juel så er planen for bekæmpelsen af støjgener klar. De vil fra kommunens side fremadrettet lægge mere pres på deres kontakter i Folketinget.

- Det, vi har aftalt i dag, er, at vi nu slår pjalterne sammen om at lave en fælles plan, både for hvad vi synes, der er problemet, og hvad der er løsningen. Og så vil vi simpelthen tager fat i ministre i ministeriet og i folketingets partier, siger borgmesteren.