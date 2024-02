Miinas diagnose holdt hende hjemme i flere år - men én ting ændrede alt

For Miina Linnankari og de omkring 50 andre odenseanere, der har nyttejob, er fokus dog på at få en hverdag op at stå igen.

- Det er svært at leve med sygdommen. Lige meget hvilken situation jeg kommer i, så er den der. Det er ret træls, for jeg kan ikke have nogen venner, uden jeg ødelægger mig selv. Når jeg er glad, saboterer jeg mig selv, for jeg tænker: Hvorfor er jeg så glad? Det føles unaturligt, og så laver jeg et eller andet dumt, og så bliver jeg sur eller ked af det, siger Miina Linnankari.

Tusinder skal i nyttejob

Der skal være langt flere som Miina Linnankari - i håb om at få flere i arbejde og færre på kontanthjælp eller dagpenge.

Tusindvis af odenseanere på kontanthjælp skal i de kommende år i nyttejob for at få deres offentlige ydelse.

Odense Kommune har i dag 50 pladser i nytteindsatsen, men forventer, at 1.200 vil blive omfattet af den nye arbejdspligt i 2025.

I fire måneder har Miina Linnankari haft sin daglige gang hos Odense Citykorps i et nyttejob.

Korpset sørger for at lave en lang række forskellige småopgaver i kommunen. Det kan eksempelvis være at hjælpe en frivillig forening med at få ryddet lidt buskads, og det hele sker med kontanthjælpsmodtagere.

- Folk kan være nyttige for den ydelse, de får, så de ikke bare går passivt, siger Henrik Maach, der er afdelingsleder for kompetenceværkstederne i Odense Kommune.

Drømmejob i udsigt

Det vigtigste er dog menneskerne - og ikke nødvendigvis selve arbejdet.

- De mennesker, der kommer her, får noget at stå op til og får en struktur på dagen, Henrik Maach.