Miljøzone: Ældre dieselbiler skal blive væk fra bymidten

Nye krav til de såkaldte miljøzoner betyder, at ældre lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli skal holde sig væk fra bymidten i Odense, medmindre de har et partikelfilter monteret.

I den her sammenhæng tæller alt, hvad der ligger inden for ring to som bymidte. Det er Folketinget, der har skærpet reglerne for miljøzonerne. I de kommende år skærpes reglerne yderligere.

Formålet er at mindske miljømæssige og sundhedsmæssige gener af trafikken i storbyerne.

- Store byer vil have en mængde uundgåelig trafik i form af vareleverancer, håndværkere og anden erhvervskørsel. Derfor skal vi sikre os, at det foregår på en god og fornuftig måde for alle parter, hvilket indebærer, at vi stiller krav til køretøjerne om at leve op til en moderne standard, så vi mindsker generne, siger Jane Jegind (V), der er by- og kulturrådmand i Odense.

Odense Kommune har siden maj sidste år haft en miljøzone i bymidten. Også i Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og København er der miljøzoner.

Gamle biler forment adgang

Miljøkravene har indtil videre været rettet mod lastbiler og busser, men fra 1. juli gælder det også ældre varebiler. I denne sammehæng defineres "ældre" som værende indregistreret før 1. januar 2007.

Nye regler for miljøzoner De er omfattet Reglerne gælder for varebiler på op til 3,5 ton. Vejer de mere, og har de samtidig ni sæder eller mere, så tæller det som en bus. Trin 1: Fra 1. juli 2020: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Trin 2: Fra 1. juli 2022: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Trin 3: Fra 1. juli 2025: Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Ældre biler kan få eftermonteret et partikelfilter. For dieseldrevne busser og lastbiler på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne: Trin 1: Fra 1. juli 2020: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Trin 2: Fra 1. juli 2022: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. De er undtaget Veterankøretøjer

Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.

Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet inden for en miljøzone. Kilde: miljoezoner.dk Se mere

Det er Folketinget, der har skærpet reglerne for zonerne. Alle berørte bilejere vil få direkte besked.

- Jeg er glad for, at vi orienterer direkte til alle berørte, så ingen bliver overraskede over de skærpede regler, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V),

Bøder fra efteråret

Orienteringen sker via digital post, som bliver sendt ud i uge 22. Modtagerne er alle, der ejer et køretøj, der ikke lever op til de nye krav. I mailen vil der også være information om eftermontering af partikelfilter og mulighed for dispensation.

Det er markeret ved alle indfaldsveje i Odense, når man kører ind eller ud af miljøzonen, men mellem 1. juli og 30. september vil der også være digital kontrol af miljøzonerne. Det vil ske via automatisk aflæsning af nummerplader.

I perioden vil man få en advarsel, hvis man kører ind i zonen i en ældre dieselbil. Fra 1. oktober er advarslernes tid ovre, og der vil i stedet blive udstedt bøder.