Millioner til udvidet tandbehandling: Masser af nye klinikrum på vej til Odense

Den kommunale tandpleje på en række skoler i Odense skal de kommende år udvides og opgraderes. Det er ny lovgivning, der betyder, at den kommunale tandpleje skal dække alle indtil de fylder 22 år, der har gjort at behovet for tandpleje vil vokse betydeligt de kommende år.

Torsdag besluttede Odense Byråd at afsætte 43 millioner kroner til opgaven over de næste tre år. Det betyder, at der kan etableres 12 nye klinikrum, således at Tandplejen kommer til at råde over i alt 47 klinikrum. Og selvom Sundhedsforvaltningen havde vurderet, at det ville koste mellem 77 og 100 millioner kroner, er tandplejen yderst tilfreds.

- Det er en rigtig glædelig nyhed. Nu har man lagt sig fast på en model. og vi kan vi se, hvordan vi skal dække det øgede behov de kommende år, siger overtandlæge og leder af tandplejen Irene Lund.

Samtidig afsatte byrådet yderligere 10 millioner kroner til drift af tandplejen, hvilket betyder, at tandplejen kan sende børn- og unge til behandling i den private sektor, hvis der bliver ventelister til behandling i kommunalt regi. indtil de nye klinikker står klar i løbet af nogle år.