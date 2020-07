Minister reagerer efter fynsk gaderæs

Et ulovligt gaderæs på Rugårdsvej i Odense lørdag aften kvæstede flere personer. Og det får nu justitminister Nick Hækkerup til at reagere.

- Det er en fuldstændig uacceptabel opførsel, som har bragt almindelige borgeres liv i fare, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeren kalder hændelsen på, at kursen skal strammes overfor "disse mennesker". Derfor vil regeringen efter sommerferien komme med en lovforslag, der skal skærpe straffen for kapkørsel, lyder det.

Fortsat i kritisk tilstand

Der var tale om to biler, der formentlig kørte om kap, da den ene af bilerne, en Volvo S60, stødte frontalt sammen med en tilfældig bilist, der kom kørende i den modsatte retning.

Efter sammenstødet blev føreren af Volvo'en bragt til OUH med indre blødninger og et hovedtraume. Han er fortsat i kritisk tilstand søndag formiddag, oplyser Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Vi arbejder på at finde ud af, hvem der ejer bilen Hans Jørgen Larsen, vagtchef hos Fyns Politi

Føreren af den anden bil, der deltog i kapløbet, kørte fra stedet efter sammenstødet.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvem der ejer bilen. Indtil videre holder vi oplysningerne for os selv, men det kan være, at vi melder noget ud senere, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Lørdag aften var der en bilinspektør ude på stedet, men der kan gå et par dage, før resultatet af undersøgelserne ligger klar.

Foto: Local Eyes.

Kørekortet skal inddrages

Flere steder i landet har man henover sommeren været præget af bilister, der kører om kap på offentlige veje.

Men det er altså som følge af den seneste hændelse i Odense, at Nick Hækkerup er kommet med en række skærpelsesforslag.

Der er blandet andet et forslag om, at køretøjer brugt til kapløb skal beslaglægges på stedet. Derefter skal det konfiskeres og bortsælges.

Justisministeren håber ligeledes at få trygheden tilbage på vejene ved at bilistens kørekort ligeledes bliver inddraget.