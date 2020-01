Mistanke om million-svindel hos Realdania i Odense: - Man er i en form for chok

Opdateret Artiklen er opdateret med udtalelser af administrerende direktør Peter Cederfeld.

I en pressemeddelelse skriver Realdania, at man har mistanke om svindel for op imod 15 millioner kroner i datterselskabet Realdania By & Byg.

Realdania By & Byg har adresse i Nørregade i Odense C, og administrerende direktør i selskabet Peter Cederfeld udtaler, at man tager sagen dybt alvorligt.

Det er endnu ikke fuldt afdækket, hvor stort et beløb sagen vedrører, men Peter Cederfeld forventer, at en revisionsgennemgang og en kommende politiefterforskning vil give et svar.

- Med det store forbehold, at gennemgangen og efterforskningen kan vise noget andet, så er vores bedste bud, at sagen omhandler et beløb i omegnen af 15 milllioner kroner, udtaler Peter Cederfeld.

Han oplyser, at man er i gang med at gennemgå virksomhedens kontrolsystemer for at sikre, at alle systemer og kontrolmiljøer bliver testet og justeret med det formål at undgå noget lignende i fremtiden.

Peter Cederfeld fortæller til A4 Nu, at man med det samme tilkaldte et ekstrent firma, da man fik kendskab "foruroligende detaljer".

Han vil ikke komme ind på detaljer om, hvordan bedrageriet er foregået, men fortæller at reaktionen fra ledelsen kom omgående.

- Det øjeblik, det stod klart, at der var noget galt, skred vi til handling: bortviste medarbejderen og politianmeldte det, siger Peter Cederfeld til A4 Nu.

Han tilføjer, at han ikke havde set bedrageriet komme - og slet ikke fra sin egen medarbejder.

- Man bliver jo chokeret, ikke? Vi skyndte os at indkalde hjælp udefra for at komme til bunds i det, men indtil man har vished er man jo i en form for chok, siger Peter Cederholm.

Realdania og Realdania By & Byg har af hensyn til den politimæssige efterforskning på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen

