Mistede livet i tysk koncentrationslejr - nu er mindesmærke på vej i Odense

I oktober 1943, under besættelsesmagtens aktion mod de danske jøder, blev familien Metz fra Odense anholdt af tyske soldater.

Sammen med omkring 500 andre danske jøder blev familien sendt til koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkiet. Familiens forbrydelse var, at de var jøder. Mor og søn overlevede rædslerne i den nazistiske arbejdslejr, men for faderen kostede det livet.

77 år senere er der ønske om at placere en snublesten foran familiens tidligere hjem i Odense for at mindes dem og ikke mindst faderen, der betalte med sit liv.

Kræver faglig vurdering

Ansøgeren er Henriette Harris på vegne af Snublestensgruppen i Danmark. Ansøgningen kommer på baggrund af en henvendelse fra familien Metz.

Ansøgningen skal drøftes på et møde i By- og Kulturudvalget 21. januar, men allerede nu er fremtrædende medlemmer af udvalget positive over for forslaget.

- Umiddelbart er det en god ide. Vi har jo også i Klosterhaven nogle sten på de steder, hvor modstandsfolk blev skudt i de sidste dage, inden krigen sluttede. Så det vil være oplagt at hædre familien Metz på den måde, siger Anders. W. Berthelsen fra Socialdemokratiet.

Hvad er en snublesten? Det er den tyske kunstner Gunter Demnig, der i 1992 kom på ideen med at lægge en snublesten - på tysk stolperstein - ud for huse, hvor der boede ofre for nazismen i perioden fra 1933 til 1945. Stenene lægges for alle befolkningsgrupper, der blev forfulgt af nazisterne: Modstandsfolk, politisk forfulgte, Jehovas Vidner, roma-sinti, homoseksuelle og personer med handicap. Snublestenen er en brosten beklædt med en messingplade, hvorpå der står navn, fødselsår, arrestationsdato, deportationsår og dødsdato for ofrene. I Europa er der nedlagt mere end 74.000 snublesten i 27 lande. I Danmark blev de første 12 sten lagt i 2019. Alle interesserede kan donere penge til en snublesten. Den koster 132 euro - knapt 1.000 danske kroner. Kilde: www.snublesten.org Se mere

Han understreger dog, at han mener, at det vil kræve en faglig vurdering af historiske eksperter, da snublestenen skal placeres på et offentligt areal.

- Vi er i Socialdemokratiet umiddelbart positive, men vi vil gerne have foretaget en faglig vurdering fra stadsarkivet for at få en faglig vurdering af, hvem man skal lægge snublesten for, og det kan også være, at der skal lægges flere senere hen, siger han.

- Et smukt formål

Venstres Jane Jegind, der er formand for By- og Kulturudvalget, er enig med sin politiske kollega.

- Det er et værdigt og smukt formål, som kan bidrage til en øget historieforståelse og bedre kulturarvsforståelse. Jeg vil dog mene, at det skal gennem en faglig kvalificering, da det er i det offentlige rum. Så det lokalhistoriske arkiv skal ind over, så de kan komme med en faglig vurdering, siger Jane Jegind.

De første 12 og hidtil eneste snublesten i Danmark blev placeret i København og Frederiksberg Kommune i juni 2019.