Morfin, panodiler og hostesaft i restordre: Apoteker på hele Fyn mangler medicin - se hvad du selv kan gøre

- Desværre, det er udsolgt.

Når farmaceut Henriette Lai Falk tager på arbejde på Sct. Nicolai Apotek i Svendborg, sker det oftere og oftere, at hun ikke kan række medicin over disken til kunderne.

Sct. Nicolai Apotek er, ligesom det er tilfældet over hele Fyn og resten af landet, i stor mangel på medikamenter, som ikke kan bestilles hjem og dermed finde vej til de borgere, der har brug for medicinen.

- Det har aldrig været så slemt som nu. Listen over restordre er blevet længere, og det er mere gængse lægemidler, vi ikke kan få hjem. Tidligere var det lidt mere specielle medikamenter, siger Henriette Lai Falk.

På Albani Apotek i Odense oplever man samme udfordringer med at få medicin hjem.

- Vi har i flere måneder for eksempel ikke kunnet udlevere propranolol i alle dosseringer, og det har været problematisk, siger Muna Hassen, der er farmaceut og forklarer, at præparatet blandt andet bruges mod hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet stofskifte og blodtryk, rystesyge og forebyggelse til personer, der har haft en blodprop i hjertet.

Følsomt marked

Ifølge Apotekerforeningen er det et udbredt problem, at flere medikamenter er i restordre landet over, og i perioder kan det være kritisk.

En af årsagerne til, at der opstår mangel er, at mange præparater produceres i udlandet, for eksempel i Asien. I Kina bliver flere kvindehormoner produceret på én fabrik, og hvis den pludselig må lukke af forskellige årsager, så går det ud over rigtig meget medicin.

- Det er et følsomt marked, siger Merete Wagner Hoffmann fra Apotekerforeningen.

Hun fortæller, at man i EU forsøger at gøre sig uafhængige af oversøiske leverandører for netop at undgå massive lukninger og dermed manglende leveringer.

Henriette Lai Falk bekræfter, at det ikke er grossisten, der fungerer som bindeled mellem producenter og aftagere, eksempelvis apoteker, der ikke kan levere, men netop de virksomheder, der fremstiller medikamenterne, der ikke kan producere nok.

Men det bekymrer kunderne.

- De er meget uforstående, for som de siger, så skal de jo have deres medicin. Så vi må bare beklage og sige, at vi sagtens kan forstå, hvad de siger, men der er simpelthen ikke noget at gøre, siger Henriette Lai Falk.