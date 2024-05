Når OB rykker ned, rykker vi op: Martin Davidsen bliver ny OB-reporter på TV 2 Fyn

- Fodbold er mere end fodbold for os. Vi mener faktisk, at fodbold gør Fyn bedre. Vi vil hylde holdet, når det spiller godt. Og vi vil stille kritiske spørgsmål, når resultaterne udebliver. I sidste ende er det jo klubben, der skal sparke bolden ind over stregen, siger Jakob Herskind.

Martin Davidsen selv siger om skiftet:

- OB er muligvis det fynske brand, som flest fynboer har et forhold til, og derfor ser jeg frem til at sætte yderligere fokus på klubben, som betyder så meget for så mange mennesker. TV 2 Fyn er et sted med store ambitioner, og jeg glæder mig til at have et stærkt mediehus i ryggen, når vi skal dække OB på og uden for banen fremover.

Martin Davidsen har første arbejdsdag på TV 2 Fyn 1. juni.

TV 2 Fyn har allerede dækket OB helt tæt den netop overståede sæson, som bekendt er sluttet med en nedrykning. I dokumentaren "En gang Odense altid Odense" kommer du ind bag kulisserne i det fynske fodboldflagskib. De fire første afsnit er udgivet, og dem kan du se her.