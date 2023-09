Naboer deler politiets bekymring for megakoncerter - Man kan godt føle sig lidt jaget ud af eget hjem

Da politikere og eventchefer i mandags kunne præsentere deres ambitioner om at udvide Dyrskuepladsen, så den fremover skal kunne rumme helt op til 70.000 deltagere, var det med smil og godt humør.



Mindre godt humør var der hos lektor Erik Weber-Lauridsen, der er nabo til Dyrskuepladsen.

Han er bekymret for, hvad de endnu større arrangementer kommer til at betyde for ham og hans nabolag:

- Sikkerheden er det største problem for os. Nogle af vejene er ekstremt smalle, så man kan ikke køre forbi, hvis koncertgæsterne holder parkerede på vores veje. Og hvis et redningskøretøj skal forbi, så kan det ikke komme frem. Det gør os utrygge, siger Erik Weber-Lauridsen.

Også Fyns Politi er bekymrede for kapacitetsudvidelsen af Dyrskuepladsen.

I et svar til Odense Kommune, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, udtrykker Fyns Politi bekymring omkring dele af planerne.

Det er blevet værre med tiden

De store arrangementer som Tinderbox, Grøn Koncert eller koncerterne på Dyrskuepladsen, gør, at mange af koncertgæsterne ifølge Erik Weber-Lauridsen parkerer deres biler på villavejene rundt omkring pladsen.

På en af de veje bor Erik Weber-Lauridsen, og hvis der skal omkring 25.000 tilskuere mere til koncerterne på Dyrskuepladsen, er det en forskel, han frygter at kunne mærke i endnu højere grad:

- Når der er koncerter eller Tinderbox, og folk parkerer på vejene, gør det, at vi bliver nødt til at tage tidligere hjem fra arbejde for at få et sted at parkere bilen. Vi kan simpelthen ikke komme til, og så kan man godt føle sig lidt jaget ud af eget hjem, siger han.



For 10 år siden, da Erik Weber-Lauridsen og hans kone købte huset, var det usædvanligt med koncerter, der var større end Grøn Koncert med omkring 25.000 gæster.

De senere år er Dyrskuepladsen begyndt at afholde flere og større koncerter, og derudover er der Tinderbox, der siden 2015 har tiltrukket mange mennesker til Tusindårsskoven.

Også på Facebook er der skepsis

Og Erik Weber-Lauridsen er ikke den eneste, der er bekymret for trafikudfordringer.

På Facebook giver flere udtryk for, at det allerede er et problem at komme ud af byen, når der er arrangementer med 45.000 gæster:

- Man skal nok lige have logistikken på plads, inden man laver så store koncerter. Hvordan får du 70.000 mennesker ind og ud af byen på stort set samme tid? Det er allerede et problem når 45.000 skal ud af byen, skriver Brian Juel Nilsson.

- I forvejen kan pladsen ikke håndtere det antal mennesker, der kan være der i dag, der er trafikkaos før, under og efter, skriver Jacob O. Nielsen.

- Jeg er da også megaspændt på, hvad de finder ud af i forhold til transport ind til pladsen, da det selv under dyrskuet kan være en udfordring, skriver Cecilie Godsk Due Illum.

- Rammstein koncerten er et godt bevis på, at det ikke kan lade sig gøre. Det var jo næsten umuligt at komme derfra igen, skriver Lone Hagen Høvetskov.



Bekymring hos Fyns Politi

Men det er ikke kun borgerne, der bekymrer sig om de trafikale udfordringer omkring megakoncerterne i Odense.

Konkret er det, politiet udtrykker bekymring af, planerne om lukning af Kløvermosevej i forbindelse med de store events, som politiet særligt hæfter sig ved.

- En lukning af Kløvermosevej kan medføre massive trafikmæssige udfordringer, skriver Fyns Politi blandt andet i svaret til kommunen.

Politiet skriver, at ud fra erfaringerne med trafikpåvirkningen fra de større events i Odense vil en indelukning af Kløvermosevej og et samtidigt uheld på Fynske Motorvej give ”massive trafikudfordringer af langvarig karakter”.

Derfor vil op mod 25.000 deltagere mere sætte yderligere pres på infrastrukturen omkring Odense, vurderer politiet.

Odenses borgmester erkender, at der eksempelvis i forbindelse med Rammstein-koncerten i juni var trafikale udfordringer.