Nature Energy-salg: Pludselig pustede Putin guld i Fyns grønne fyrtårn

Nature Energy ejer og driver 14 biogasanlæg i industriel skala og har omkring 30 tilsvarende anlæg i pipeline i Europa og Nordamerika.

Nature Energys førende position inden for biogasproduktion fra organisk affald understøttes af tre centrale markedsforhold: reduktion af drivhusgasemissioner, tilvejebringelse af lokal, sikker og økonomisk bæredygtig energi og håndtering af den stigende mængde organisk affald på en cirkulær måde.

- For Shell øger opkøbet yderligere virksomhedens evne til at arbejde med sine kunder på tværs af flere sektorer for at fremskynde virksomhedens overgang til nul-emission. Det vil også understøtte Shells ambition om rentabelt at øge sin produktion af lav-emissions brændstoffer og produkter i dets verdensførende aktiviteter, hedder det i pressemeddelelsen, der blev udsendt i dag i forbindelse med den forestående handel.