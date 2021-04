Jonathan var syg med meningitis - nu sælger han lys til fordel for Danske Hospitalsklovne

I Skibhuskvarteret i Odense er niårige Jonathan Højkilde Duedahl i fuld gang med at dekorere stearinlys.

- Vi brænder lysene, så der kommer sådan en marmoreringseffekt på dem. Så binder vi kort på og sælger dem til folk, så vi kan støtte de Danske Hospitalsklovne, fortæller Jonathan Højkilde Duedahl.

Jonathan Højkilde Duedahl dekorerer lysene og sælger to for 25 kroner. Foto: Alex Syrik

Med hjælp fra sin mor, Jeanette Højkilde Andersen, dekorerer og sælger han stearinlys på Facebook. Overskuddet af salget donerer de til Danske Hospitalsklovne.

- Jeg håber, at pengene kan være med til at gøre, at børnene på hospitalerne kan få en god oplevelse. Det gør mig glad, hvis jeg kan hjælpe andre, siger Jonathan Højkilde Duedahl.

Personlig indsamling

For Jeanette Højkilde Andersen kommer det ikke som nogen overraskelse, at hendes søn gerne vil indsamle penge til et godt formål.

Hun fortæller nemlig, at det er et ønske, Jonathan Højkilde Duedahl har haft længe. Det er noget, hun som mor er stolt af.

- Jeg synes det er vildt sejt, at Jonathan gerne vil hjælpe andre børn. Det er også noget, vi snakker meget om herhjemme. At det er vigtigt, at man hjælper, hvor man kan, siger Jeanette Højkilde Andersen.

Som toårig var Jonathan Højkilde Duedahl indlagt på Odense Universitetshospital med meningitis. Dengang blev han opmuntret af Danske Hospitalsklovne. Derfor skal overskuddet gå til netop dem. Foto: Alex Syrik

Og at donationerne netop ender hos Danske Hospitalsklovne, er der en helt særlig grund til.

- Da Jonathan var to år gammel blev han meget syg med meningitis. Da vi opdagede det, blev vi akut indlagt. Vi var isoleret og indlagt rigtig længe, og der var hospitalsklovnene en stor hjælp for os, fortæller Jeanette Højkilde Andersen.

Et nyt mål er sat

For Jonathan Højkilde Duedahl og hans mor har den store interesse for lysene gjort indtryk.

Da indsamlingen startede i fredags, var familiens samlede mål at indsamle 5.000 kroner til Danske Hospitalsklovne. Tre dage senere er målet allerede nået.

- I går hentede vi 600 nye lys, og dem regner jeg med, at vi er færdige med i aften, fortæller Jeanette Højkilde Andersen og fortsætter:

- Interessen har virkelig været overvældende. Der er faktisk også mange, der har doneret penge, uden at de har villet have lys til gengæld.

Faktisk går indsamlingen nu så godt, at familien, da vi møder dem mandag, allerede har samlet 7.715 kroner ind. Derfor hæver de nu det samlede mål for indsamlingen til 10.000 kroner.

