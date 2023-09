Notat afslører: Her er prisen for gratis bus og letbane i Odense

Hvad hvis den kollektive transport bare blev gratis i Odense?

Det spørgsmål har Susanne Ursula Crawley Larsen, der er byrådsmedlem for Radikale Venstre i Odense Kommune stillet Klima- og Miljøforvaltningen.

For det er et interessant spørgsmål, når bus og letbane i forvejen koster flere penge end budgetteret, mener hun.

Det er blot to uger siden, det kom frem, at der bare i år mangler 58 millioner kroner i letbanens driftsøkonomi og 89 millioner næste år, og at Odense Letbane derfor har bedt Odense Kommune dække driftsunderskuddet med et ekstra tilskud på 147 millioner. Samtidig er partierne i Odense Byråd rygende uenige om, hvordan de vil nå i mål med at spare 100.000 tons CO2 om året i 2030.

TV 2 Fyn er i besiddelse af kommunens notat, der viser, at ekstraregningen vil lyde på 326 millioner det første år, hvor man gratis ville kunne transportere sig rundt i Odense Kommune med kollektiv trafik.

Det er altså den pris, der skal lægges oveni, hvad busserne og letbanen i forvejen koster kommunen. Herefter falder ekstraregningen ifølge notatet til omkring 226 millioner kroner om året.

Grunden til at det vil være dyrere at køre gratis det første år, er, at man ifølge forvaltningen vil få brug for fire ekstra togsæt til at imødekomme efterspørgslen forbundet med gratis transport med letbanen. Den ekstraregning beløber sig til et engangsbeløb på cirka 100 millioner kroner.

Notatet regner med en fordobling i letbanens passagertal, hvilket vil betyde, at passagertallet vil ramme grænsen for den maksimale kapacitet for daglige påstigere (36.600 om dagen).

Flere modeller

Notatet indeholder også en reference til en rapport fra Teknologirådet, som blev udgivet i 2006. Her fremgår det, at man med gratis offentlig transport kan forvente, at 75 procent flere vil hoppe i bussen eller på letbanen.

Rådet mente dengang også, at effekten kan være endnu større i store byer.

Ifølge notatet vurderer Teknologirådet, at cirka 20 procent af de nye passagerer kommer fra biler.

Forvaltningen har også regnet på andre eksempler. Skulle kun bussen være gratis, vil det koste 165 millioner om året ekstra.

Skulle letbanen i stedet være gratis som det eneste, ville det koste 161 millioner det første år og 61 millioner årligt herefter. Oveni hvad letbanen koster i dag. Dette dækker over tabet af indtægter for nuværende letbanepassagerer på cirka 50 millioner kroner årligt og driftsudgifter på 11 millioner kroner årligt til forøget frekvens og kørestrøm.

Unge gratister

Susanne Ursula Crawley Larsen har også bedt forvaltningen udregne, hvad det vil koste at lade unge under 18 år køre gratis i den offentlige transport.

Forvaltningen estimerer, at gratis kollektiv trafik vil omfatte cirka 900.000 passagerer om året, hvilket vil koste mellem 8,4 og 9,4 millioner ekstra om året.

Odenses Letbane er ikke ene om at have svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Fynbus mangler 45 millioner for at få driften til at løbe rundt. Odense Kommune har for nyligt valgt at nedlægge to busruter for at spare 15 millioner.