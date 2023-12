Novo-klondyke i Kalundborg: Nu fisker Sabine efter fynsk arbejdskraft

Mens der arbejdes på højtryk med at bane vejen for Novos ankomst til Odense, er der allerede fuld fart på rekrutteringen af nye medarbejdere til virksomheden.

I dag havde Sabine Stensnæs fra jobcentret i Kalundborg første arbejdsdag hos Odense Kommune, hvor hun skal arbejde hver 14. dag.

Som det første sted i landet har Kalundborg og Odense Kommune indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre odenseanske ledige del i det vestsjællandske væksteventyr.

For i Kalundborg er jobmarkedet blevet støvsuget i takt med Novos milliardinvesteringer.

- Vi taler rigtig mange medarbejdere hen over de næste år, ja vi taler om flere hundreder, siger virksomhedskonsulent Sabine Stensnæs.

- Novo vækster helt vildt i Kalundborg og skal udbygge de kommende år, og det smitter af på den øvrige del af Kalundborgs erhvervsliv. Og det er brug for alle typer medarbejdere fra medarbejdere med videregående uddannelser til faglærte og ufaglærte, siger den sjællandske virksomhedskonsulent.

Og Sabine Stensnæs håber, at interesserede fynboer har lyst til at slå sig ned i Kalundborg. Derfor har kommunen et meget aktivt bosætningsteam.

Ud over Odense har Kalundborg også samarbejder på tværs af kommunegrænserne med andre kommuner, og man har forleden via en onlinemesse forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft,

I Odenses beskæftigelsesafdeling er afdelingsleder Peter Ottosen glad for samarbejdet, og han fremhæver, at ledige akademikere kan være kandidater til jobs eller omskoling i Kalundborg.