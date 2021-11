Nu gøres der klar til nedrivninger i Vollsmose

I første omgang er det bygningerne i Bøgeparken, der må lade livet.

Lejlighederne er ejet af boligselskabet Civica. TV 2 Fyn har forsøgt at få et interview med Civicas direktør, Jens Pilholm, men han har ikke ønsket at medvirke.

Til P4 Fyn siger han dog, at man starter nedrivningen indefra.

- Nu skal der først rigges en byggeplads til, og så begynder man lige så stille at skille huset ad indefra ved at tage alt indmad ud, alt det hvor der kan være nogen miljøhensyn, der skal tages, inden der sker en egentlig fysisk nedrivning, siger Jens Pilholm til DR P4 Fyn.