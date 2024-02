Ny genbrugsbutik flytter ind i storcenter - og satser stort på mærketøj

Julie Brown og Maria Kristine Bork er flittige gæster i Røde Kors genbrugsbutik i Odense. Og de køber alt fra møbler til tøj i genbrugsbutikker.



- Det gør helt ondt i maven på mig, at der bliver produceret så meget og bliver brugt så lidt, og så meget bliver smidt ud, siger Maria Kristine Bork, der er elev på Odense Designskole.

Derfor køber både Maria Kristine Bork og Julie Brown næsten alt deres tøj i genbrugsbutikkerne. Og de to designelever glæder sig over, at der nu også kommer en genbrugsbutik i Tarup Center i det nordvestlige Odense.

Mere normaliseret

- Det er ret fedt, at vi får det ud i et center. Jeg har ikke set det før, så det er dejligt, og jeg tror, at man får nogen i genbrugsbutikker, som normalt ikke vil købe der, mener Julie Brown.

- I dag ligger genbrugsbutikkerne spredt, og man skal mere på tur for at finde dem. Derfor synes jeg, det er fedt, at der kommer en butik mellem de almindelige butikker, så det bliver mere normaliseret, siger Maria Kristine Bork.

Det er Frelsens Hær, der allerede driver én af de omkring 20 forskellige genbrugsbutikker i Odense, der nu åbner endnu en genbrugsbutik i Tarup Center.

- Der er et rigtigt godt flow af mennesker i et center. Der er mange, der kommer der, og det er godt vejr hele året. Så vi synes, at det er interessant at komme ind med nogle gode butikker der, hvor der er mange mennesker, siger Gert Lehin Pedersen, der er genbrugschef i Frelsens Hær.

Genbrugsbutikker i storcentre er i dag sjældne, men ifølge centerchefen i Tarup Center, Kim Lynbech, er tiden nu moden.

- Vi bryster os lidt af, at vi sælger nye varer, men vi er også opmærksomme på, at folks tankegang har ændret sig meget gennem de seneste år. Og derfor skal vi være medspillere på det område, siger Kim Lynbech.

Nye kunder i centeret

Samtidig tror centerchefen, at det kan smitte af på centerets øvrige butikker.

- Vi vil rigtig gerne have de unge til at shoppe i de fysiske butikker, men vi ved godt, at de unge er gode til at handle online. Måske kan vi friste dem, netop ved at der ligger en genbrugsbutik, til at lave et køb på vej ud af centeret i en af vores eksisterende butikker, lyder det fra Kim Lynbech.

Butikken i Tarup Center kommer til at adskille sig fra mange andre genbrugsbutikker ved kun at sælge såkaldt high-end-genbrug.

- Det bliver kvalitetstøj og mærker som Uldal, Birger Mikkelsen, Mads Nørgaard og alle de her mærker, man egentlig går i genbrug for at finde, det er dem, vi prøver at servere i en butik, fortæller den ansvarlige for Frelsens Hærs varelevering, Eva Madsen.

Genbrug skaber stil

Undersøgelser har vist, at kunderne i genbrugsbutikkerne især kommer for at handle mere miljørigtigt, for at spare penge og for at skabe deres egen stil.

- De unge kan godt lide den skattejagt, der også kan være ved, at man går ind i en genbrugsforretning, hvor man kan sammensætte sin egen stil, og sige det her er lige mig. Vi har det sådan, at vi gerne vil iscenesætte vores egen stil i stedet for bare at gå efter modehusene, og det taler meget til de unge også, forklarer Gert Lehin Pedersen.

Og genbrugsjægerne giver ham ret.

- Jeg synes, at jeg bliver mere glad for det. Jeg sætter mere pris på varerne, så det ikke bare er noget, man kan gå ned i centeret og købe. Det, synes jeg, er meget federe, lyder det fra Maria Kristine Bork.



Hos Frelsens Hær er forventningerne til den første butik i et storcenter store.

- Jeg forventer da, at kunderne kommer til at elske vores lille butik, siger Eva Madsen.