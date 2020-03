Ny idrætsforening for psykisk sårbare

- Det er fint, at vi ikke bare bliver gemt væk. Vi har også mange ting at byde på.

Selv om Eva Jakobsen serverer sætningen med et grin, er der også alvor i blikket.

Hun bor i Bolbro, har en sindslidelse og er glad for idræt. Men hun føler ikke, at der er plads til hende i en almindelig idrætsforening.

Derfor glæder hun sig over, at Bolbro GIF torsdag kunne offentliggøre klubbens nye afdeling, Bolbro IFS - Idræt For Sindet.

Afdelingen henvender sig særligt til psykisk sårbare og har som mål at skabe et fællesskab om idræt og motion.

- Det er godt, at det er blevet til noget. Nu har vi jo hørt om det i et stykke tid, så det er en dejlig ting, siger Eva Jakobsen.

Hun er klubbens allerførste medlem, og hun mener, at fællesskabet betyder endda rigtig meget - særligt i en klub som denne.

Det her er en gruppe, som findes i alle kommuner, og det er vigtigt, at vi som samfund tager os af de svage, som har lidt svært ved at passe ind i de andre rammer Søren Windell, rådmand

- Hvis man siger 'arh, jeg gider ikke i dag', jamen så er der jo faktisk nogen, man har det hyggeligt sammen med, og så kommer man alligevel, forklarer Eva Jakobsen og understreger:

- Motion er selvfølgelig det vigtige - men fællesskabet er også vigtigt.

Den vigtige tredje halvleg

Lige præcis fællesskabet peger kommunens ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K), også på som en af de vigtigste elementer i den nye klub.

- Medlemmerne får det samme, som vi alle sammen får ud af motion; en bedre tilstand, de bliver gladere. Men de får også noget, som er rigtig vigtigt, nemlig den tredje halvleg, hvor man sidder og snakker bagefter og hygger sig. De bliver en del af et fællesskab, og det er virkelig vigtigt, siger Søren Windell.

Han mener, at tilbuddet i endnu højere grad gør Odense til en by, hvor der er plads til alle.

- Det her er en gruppe, som findes i alle kommuner, og det er vigtigt, at vi som samfund tager os af de svage, som har lidt svært ved at passe ind i de andre rammer. At vi også laver noget, der er specielt tilpasset dem, siger rådmanden, som var med til officielt at åbne foreningen torsdag eftermiddag.

Bolbro IFS er opstået i samarbejde med blandt andet Odense Kommune.

Her er Lisa Holm Rasmussen, der udover at være projektleder og sundhedskonsulent i Odense Kommune også er blandt initiativtagerne til den nye Bolbro-forening, er en af de medarbejdere, der kommer til at have tæt tilknytning til medlemmerne af foreningen.

Men egentlig er en del af hensigten den modsatte.

- Det er af altafgørende betydning, at vi kan lave det sammen med en forening som Bolbro GIF, fordi de kan favne alle, og fordi vi så som kommune måske kan trække os lidt mere, så det bliver en brobygning til civilsamfundet, forklarer Lisa Holm Rasmussen.