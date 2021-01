Ny strid efter nedrivning af 200 år gammel gård: Naboerne føler sig snydt

Der er igen store uenigheder mellem beboerne og Odense Kommune omkring den famøse adresse Brændekildevej 27 i Bellinge.

Læs også Ejer efter afslag på nedrivning: Nu forfalder den gamle bondegård

I 2018 fik Claus Lykkevold afslag på at rive sin 200 år gamle gård på adressen ned af kommunen, fordi huset var bevaringsværdigt. Halvandet år senere fik ejendommens nye ejer nedrivningstilladelse.

Denne gang er det dog ikke Claus Lykkevold, der undrer sig over kommunens ageren, men derimod hans tidligere naboer.

Vi vil gerne bibeholde et lukket vænge, fordi der er mange familier, som bor her Jonas Storm Fredsgaard

På grunden, hvor gården stod, er der i gang med at blive opført otte nye rækkehuse, og her har kommunen givet den nye lodsejer ret til at benytte naboernes ellers hidtil lukkede vej som gennemkørsel.

- Vi vil gerne bibeholde et lukket vænge, fordi der er mange familier, som bor her, siger Jonas Storm Fredsgaard, der er formand for grundejerforeningen Rasmus Rasks Allé 15-39.

Brændekildevej 27 er lukket af en hæk til Rasmus Rasks Allé, men det er planen, at hækken skal fjernes, så der kan ske gennemkørsel. Foto: Google

Købte vejen for 100.000 kroner

Beboerne på Rasmus Rasks Allé har derfor købt vejen for 100.000 kroner for at undgå, at de nye beboere i de kommende rækkehuse kommer til at øge trafikken på deres vej. Pengene kan dog ende med at være spildt.

Som det er i dag, er der en hæk, der adskiller Brændekildevej 27 og den lukkede vej, men den vil den nye lodsejer fjerne, så indflytterne i de nye rækkehuse kan bruge vænget som udkørsel i stedet for den noget større Brændekildevej, der går mellem Brændekilde og Bellinge.

Beboerne mener, at vejen er for smal til at håndtere en øget mængde trafik. Foto: Privat

Naboerne til Brændekilde 27 har i januar 2021 fået at vide af kommunen, at lodsjeren er blevet tildelt vejret til lodsjeren, fordi der ifølge reglerne - såkaldte servitutter - ikke må være udgang til Brændekildevej, når der ikke længere ligger en gård eller et andet etfamiliehus på matriklen.

- I selvsamme servitut fra 1980 er det påskrevet, at hækken skal forblive intakt, og at man ikke må køre igennem, siger Jonas Storm Fredsgaard, der undrer sig over oplysningerne fra kommunen, og derfor har fået en advokat til at kigge på sagens juridiske dokumenter.

Kommunen har ifølge beboerne tildelt vejret til lodsjeren uden at spørge grundejerforeningen.

Forælder: Min lille søn leger på vejen

En af de andre naboer, Emilie Bundgaard, ønsker heller ikke, at deres vej får mere trafik, når det burde kunne undgås som hidtil.

- Vi har en søn på halvandet år, og han elsker at køre rundt på vejen på sin lille scooter, så jeg synes ikke, det er fedt, at der kan komme flere biler gennem, siger Emilie Bundgaard.

I materialet, som beboerne på Rasmus Rasks Allé har modtaget fra kommunen, er det oplyst, at deres vej er 6,3 meter bred, så den er bred nok til at håndtere mere trafik.

Vi har en søn på halvandet år, og han elsker at køre rundt på vejen på sin lille scooter, så jeg synes ikke, det er fedt, at der kan komme flere biler gennem Emilie Bundgaard

Det passer dog ikke, mener grundejerforeningen, som har målt vejens bredde til 4,9 meter. Derfor undrer formanden for grundejerforeningen sig over, om kommunen overhovedet har undersøgt området.

Vil sikre passage

Vejens størrelse har stor betydning, mener beboerne i området.

- Hvis vi har en varevogn med pakker eller en skraldevogn, der kører igennem, vil vi ikke også kunne passere. Vi skal vente nede for enden af gaden for at komme hen til vores hus, siger Jonas Storm Fredsgaard.

Læs også Claus fik afslag på nedrivning: Nu er den bevaringsværdige gård revet ned

- Holder min genbo lidt forkert på vejen, kan jeg ikke bakke ud med min stationcar, og det synes jeg er træls, siger Emilie Bundgaard.

Læs også Plan om rækkehuse: 200 år gammel bondegård skal rives ned

Grundejerforeningen opfordrer kommunen til at vurdere forholdene ud fra, hvordan de er i dag.

- Jeg håber, at Odense Kommune tilkendegiver, at lodsjeren ved siden af skal have udkørsel ud til Brændekildevej frem for vores lukkede vænge, fastslår Jonas Storm Fredsgaard.

Odense Kommune ønsker ikke at udtale sig til TV 2 Fyn og henviser til, at sagen fortsat er under behandling.