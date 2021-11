Nyt forslag skal styrke kulturen: - Den fynske kultur lider, mener Venstre

Forslaget kommer på baggrund af, at det fynske kultur og fritidsliv lider under, at der har været nedlukninger og dermed ingen mulighed for at dyrke det.

Derfor skal Odense Kommune på banen og være med til at puste liv i det odenseanske kultur- og fritidsliv med et kulturhus, fortæller han.

- Det her forslag er til for at styrke både kulturen og fritidslivet, siger Claus Houden.

Claus Houden uddyber, at et eksempel kunne være, at hvis den eksterne investor havde 500.000 kroner, så ville Kulturhuset også give 500.000 kroner til det givne arrangement.

- Så halvdelen af projektet bliver sponsoreret via sponsoreren, og den resterende halvdel lægger vi, siger Claus Houden.