Nyt stort musikarrangement skal trække folk til havnen

Administrerende direktør for Lindø Port Carsten Aa er glad for at kunne lægge areal til det her arrangement.

- Vi trænger alle sammen til at komme ud, og det her er et supergodt formål, hvor et regionalt spillested står bag, siger han.

- Havnen er for hele byen, og vi håber, koncerterne kan være med til åbne området op.

For alle i Odense

Hos entreprenørfirmaet A. Enggaard er man også glade for at kunne bidrage med liv til havnen, som de er med til at bygge om. Det er en del af den måde, de arbejder med byfornyelse.

Projektchef Kim Marcussen mener, at koncerterne kan være med til at binde hele området bedre sammen.

- Det er en måde, vi kan åbne op for området, så det ikke bliver et sted alene for dem, der bor der, men for alle i Odense, siger han.

Planerne for byfornyelserne i området har tidligere skabt bekymring, men projektchefen siger, at det nye initiativ med koncerterne ikke bare er et middel til at skabe god omtale.