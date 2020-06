Nyt testcenter: Gå ind fra gaden og bliv testet

Et nyt testcenter i Vollsmose skal sikre, at flere borgere bliver testet for corona. Man kan bare gå ind fra gaden og blive testet.

- Det er vigtigt at sige, at centret ikke kun er for Vollsmose, men for alle borgere i den nord- og sydøstlige bydel. For dem er der for langt ud til testenheden på OUH, siger Charlotte Scheppan, der er sundhedschef i Odense Kommune til TV 2/Fyn.

Læs også Nye børnehuse på vej: - Vollsmose skal have en ny start

Ingen tidsbestilling nødvendig

Man behøver ikke at bestille en test eller blive henvist af lægen. Man skal bare medbringe sit sundhedskort for en podning, og så kan man se resultatet af testen inden for senest 72 timer på sundhed.dk.

Dog henvender walk-in-testen sig især til dem med symptomer.

- Fortrinsvis vil vi gerne teste dem, der har symptomer. Men alle er velkomne til at komme forbi til en test, siger lederen for podeklinikken, Susanne Djernes Bird.

Hun regner med, at de kan teste 300 borgere i løbet af en dag.

Smittetrykket kan være højere i området

Centret åbner altså primært for at få testet flere fynboere, men Charlotte Scheppan anerkender også, at der kan være særlige udfordringer i området.

Testcentret i Vollsmose: Det ligger i Vollmose på Vollsmose Allé 20

Det er åbent alle hverdage fra klokken 10 til 13

Testcentret er målrettet borgere i den nord- og sydøstlige del af Odense - primært dem med symptomer

- Forskning viser, at smittetrykket kan være højere i tætte befolkningsområder med mennesker, der har anden etnisk baggrund, siger hun.

Det er forskning lavet i andre skandinaviske lande, der påviser problemet.

- I Norge og Sverige er der fundet tre til fire gange overhyppighed af smitte i nogle etniske grupper. Det handler om deres erhverv, boligform og så videre. Der er ikke noget, der tyder på, der er et problem i Vollsmose, men man kan aldrig vide, siger Morten Sodemann, der er overlæge og leder af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH.

Sproglig og kulturel barriere

Det er meget tiltrængt med en podeklinik i nærområdet, mener Morten Sodemann.

- Mange af dem, jeg snakker med, har isoleret sig fra omverdenen. De tør ikke gå ud, fordi de er bange for sygdommen. De har ikke forstået nuancerne i de budskaber, der er kommet, siger han.

Han er derfor glad for, at kommunen nu vil lave informationsmateriale på alle de gængse sprog, man taler i Vollsmose.

Læs også Coronatest: Tre ud af fire skal have svar inden 24 timer

Testcenteret ligger i et tidligere undervisningslokale, som Odense Kommune har stillet til rådighed.