Nyt tog til samlingen: Elektrisk danmarkshistorie trillede ind på jernbanemuseet

EA 3004 eller bare "Ole Rømer".

Det er navnet på det elektrisk drevne tog, som i dag trillede ind på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Og det ikke et helt almindeligt tog, som henover sommeren nu skal udstilles i Odense.

"Ole Rømer" er nemlig et vigtigt stykke danmarkshistorie. Det repræsenterer historien om Danmarks omlægning til eldrevne tog, og er genstand for 1970'ernes og 1980'ernes trafikpolitik.

I førerhuset stod museumsdirektør Steen Ousager, og var godt tilfreds med den nye tilføjelse til togsamlingen.

- Toget her er specielt, fordi det varsler et paradigmeskifte. Et skifte fra svinene damp- og dieselteknologi til ny og i hvert fald renere el-teknologi, forklarer Steen Ousager.

En del af danmarkshistorien

Der har flere gange været planer om elektrificering af det danske jernbanenet. I 1930'erne blev S-togsnettet elektrificeret, mens det i 1950'erne igen var på dagsordenen. I 1970'erne blev der så igen sat skub i elektrificeringen af jernbanerne i Danmark. Derfor bestilte DSB 22 EA-lokomotiver, som "Ole Rømer" altså er en del af.

- Først i 1970'erne kommer der turbo på, og der bliver truffet en beslutning om at elektrificere. Det lokomotiv, som vi har været ovre og hente i dag, er en af de første lokomotiver fra forsøget på at gøre Danmark både mere miljøbevidst, men også mere effektiv i henseende til lokomotiver, forklarer museumsdirektøren.

EA-lokomotiverne EA-lokomotiverne blev navngivet efter berømte arkitekter, ingeniører eller naturvidenskabsfolk.

Der blev i alt bygget 22 lokomotiver. De to første blev leveret af tyske Henchel und Sohn, mens de resterende blev bygget af Scandia i Randers. Se mere

"Ole Rømer" blev leveret 15. november 1985 og har sammen med de andre EA-modeller hovedsagligt kørt på Kystbanen og Vestbanen på Sjælland i midten af 1980'erne. Efterfølgende blev lokomotiverne brugt til at køre godstog fra Sjælland til Jylland og Fyn.

Men i dag kom toget altså på museum i Odense. Og det er en vigtig tilføjelse. Det mener i hvert fald Flemming Søeborg, der er redaktør og forfatter på magasinet Spor og Baner.

- Det beskriver jo et led i udviklingen af jernbanen. Dengang det blev lanceret, troede vi, at nu skulle hele nettet elektrificeres. Så bremsede politikerne projektet midt i, at det var begyndt.

Nu er eltogene på vej

I 2014 vedtog et flertal i Folketinget så, at hele jernbanen i Danmark skulle elektrificeres. Og det arbejde har siden været i gang.

Men det ærgrer Flemming Søeborg, at elektrificeringen af jernbanenettet ikke blev gennemført tilbage i 70'erne og 80'erne.

- Det havde været oplagt at få effektive og moderne tog i drift i stedet for, at vi stadigvæk kører med dieseltog, siger Flemming Søeborg.

Han tror dog på, at elektrificeringen af det danske jernbanenet denne gang bliver gennemført.

Lokomotivet skal foreløbig kun være udstillet på museet henover sommerferien indtil 9. august.

