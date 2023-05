OB-direktør med opsang til fodbolddanmark: - Det er ikke godt nok

Der sker noget vanvittigt

Ti dage senere kom FC Midtjylland til Odense. 7.316 fodboldfans var på stadion. OB tabte 1-5 på trods af, spillerne indtil det 52. minut spillede op med midtjyderne.

- OB var svære at finde ud af i starten. Det har de været i mange facetter af sæsonen. De har et tårnhøjt topniveau, men et skandaløst bundniveau, siger Stig Tøfting.

- Det var ikke godt nok efter sommerferien, og det blev resultaterne heller ikke, siger Björn Wesström.

OB-spillerne skulle spille fem kampe, før de mod Horsens endelig kunne sejre. En sen scoring til 1-0 vendte det hele for striberne.

- Efter den første sejr sker der et eller andet vanvittigt for OB. I 13 kampe taber de kun én enkelt kampe, siger Stig Tøfting.

OB var advaret

Den tidligere både OB- og landsholdsspiller påpeger, at OB og Björn Wesström måske bør kigge på, hvordan de kommer bedre ud af en pause og en ferieperiode.

For efter de 13 kampe med kun et enkelt nederlag gentager historien sig for OB. Efter vinterpausen starter OB forårssæsonen med én sejr i seks kampe og flere nederlag, blandt andet to solide nederlag til FC Nordsjælland (2-4) og FC København (0-7).

- Hvis Björn Wesström syntes, der var feriestemning efter sommerpausen, så burde han jo have været mere opmærksom efter vinterpausen, hvor de igen taber kampe. Han var jo nærmest advaret, hvis han mener, at hans fodboldklub startede i feriemode, siger Stig Tøfting.

