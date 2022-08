OB direktør om kritik: - Fodbold er meget mere end gode resultater

Men det er ikke kun på grund af dårlige resultater, at Morten Bruun ikke tilvælger OB kampene længere.

- Trænerne er kommet og gået, mens horder af middelmådige spillere har befolket førsteholdet. Ingen nævnt. Ingen glemt, skriver han i klummen på tv2.dk.

Fodbold er mere end bare resultater

Én ting er, hvad Morten Brun siger, noget andet er tilskuerne. Og selvom OB har haft held med at hive flere tilskuere ind til deres hjemmebanekampe i sidste sæson, er de et af de superligahold, som tiltrækker færrest tilskuere på udebanekampe, når man kigger på statistikkerne.



OBs direktør Björn Vestström mener dog ikke, at det er et problem, han kan gøre så meget ved.

- Vi vil da gerne have så mange tilskuere som muligt, men det ligger ikke i vores hænder. Det ligger i hænderne på dem, som vil komme eller ikke komme, siger han, da vi mødes med ham på boldbanerne.