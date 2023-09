OB-fan i 30 år: - Jeg holder så meget med den klub og håber så meget, at det vil lykkes. Og så ligner det bare lort

TV 2's fodboldkommentator Morten Bruun stod for godt et år siden bag en klumme, hvori han skrev, at ”hvis OB rykker ud, vil jeg ikke savne dem”.



I dag siger han:

- OB’s sportslige udvikling, hvis man overhovedet kan kalde den det, giver et indtryk af, at der er stilstand. Det er løb på stedet. Det er på 11. år, at OB leder efter den topplacering, som klubben selv mener, de bør indtage i dansk fodbold. Man siger med et glimt i øjet, at det eneste, man kan være sikker på i den danske superliga er, at OB bliver nummer otte i hver sæson.

En ottendeplads for Simon Voetmann er ikke godt nok. Han mener, at en klub med den historie og størrelse skal blande sig i toppen. Men på søndag skal OB til Herning for at møde FC Midtjylland, og to spillerunder senere venter FC Nordsjælland i Farum.

Måske vil det være bedre bare at melde afbud, reflekterer Simon Voetmann.