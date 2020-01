OB-fans nægter sig skyldige i planlagt slagsmål mod AGF-fans

22 OB-fans nægtede sig mandag skyldige, da de i Retten i Odense var tiltalt for at planlægge et slagsmål mod AGF-fans i Nørregade før en fodboldkamp mellem OB og AGF 13. maj 2018.

- Vi skulle vise AGF’s fans, at vi fysisk var til stede, forklarede en af de tiltalte, men nægtede, at der være tale om starten på et planlagt slagsmål.

Mandag afgav de første 16 af 22 tiltalte forklaring, og her kom det blandt andet frem, at en gruppe på mellem 20 og 30 OB-fans mødtes på en bar på Thomas B. Thriges Gade forud for kampen.

Herefter ville de slutte sig til en større gruppe OB-fans på James Dean midt i Odenses centrum.

Læs også Bedstemor og barnebarn rystede efter fan-vold: - Det flød med blod

Uroligheder i Nørregade

På vej til James Dean ville de gå forbi Nørregade for at gøre opmærksom på sig selv over for AGF’s fans. Her blev de tiltalte anholdt af politiet, efter uroligheder brød ud.

Ifølge anklageskriftet var flere maskeret og bevæbnet med flasker, mens det i retten kom frem, at der blev kastet mindst et kanonslag i Nørregade.

De tiltalte fortalte i retten, at de ikke følte, at de var en del af urolighederne, og at de forlod stedet, da det begyndte at spidse til.

- Jeg tænkte bare, at jeg skulle væk derfra, forklarede en af de tiltalte.

Messengergruppe i fokus

Retssagen kredsede den første dag blandt andet om en række beskeder i en gruppechat på Messenger, hvor flere af de tiltalte OB-fans var inviteret. De skrev her sammen forud for optøjerne, der ifølge anklageskriftet senere kom i Nørregade.

"Skal vi slås mod de bøsser?", var en af flere beskeder, der mandag blev læst højt fra gruppechatten af sagens anklager.

Læs også Fodboldballade i Arena Fyn: Tre betjente på skadestuen - én syet med otte sting

Flere af de tiltalte fortalte, at der i beskederne var tale om varm luft og altså ikke seriøse opfordringer til vold.

- Der er som regel en jargon i det skrevne sprog, forklarede en tiltalt.

Påstand om fængsels- og bødestraf

Ud over at de 22 OB-fans er tiltalt for at planlægge et slagsmål mod AGF’s fans, er nogle af fansene tiltalt for at være i besiddelse af elefanthuer.

Andre er tiltalt for at være i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, mens yderligere to er tiltalt for besiddelse af henholdsvis kokain og pot.

Ifølge anklageskriftet nedlægger anklageren påstand om fængsels- og bødestraf mod de tiltalte OB-fans.

Retssagen fortsætter tirsdag og her vil resten af de tiltalte afgive forklaring, hvorefter der vil blive taget hul på vidneforklaringer.

Læs også OB-chef efter ballade: - Vi skal se på, om Brøndby skal med fremadrettet