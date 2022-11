OB henter sent point hjemme mod Brøndby

OB fik søndag aften ét point, da Emmanuel Sabbi gjorde det til 1-1 og frarøvede Brøndby en position i top-6.

Rent spillemæssigt var der ikke meget, der skilte de to mandskaber, hvilket også kunne ses på resultatet.

Kampens resultat betyder, Brøndby fortsat er nede på tiendepladsen, mens OB forbliver i top-6 på femtepladsen.

Første halvleg kunne kendetegnes ved, at Brøndbys angrebssekvenser var længere end OB's, mens værterne mere lukrerede på kontrastød med den gambiske raket Yankuba Minteh i førersædet.

Meget af spillet foregik dog på midten af banen, og ingen af holdene formåede at skabe de helt store chancer i kampens åbning.

Derfor var Brøndbys jubel forståelig, da angriberen Ohi Omoijuanfo efter en halv time kunne prikke bolden ind efter et flot, gennemspillet Brøndby-angreb til 1-0.

OB fik muligheden for at udligne kort inden pausen, da midtbanespilleren Armin Gigovic kom først på et indlæg i det lille felt, men bolden gik snert forbi.

Til trods for at være et mål bagud gik OB ikke på kompromis med taktikken efter pausen. Værterne stod fortsat langt tilbage på banen, overlod initiativ og forsøgte at ramme Brøndby på kontrastød.

Mere offensivt initiativ fra OB'erne kom dog, som halvlegen skred frem, hvor der blev presset højere og skabt flere chancer.

Det gav muligheder den modsatte vej, hvor Brøndby-kreatøren Anis Ben Slimane var tæt på en 2-0-scoring, men tuneserens forsøg blev reddet flot.

I slutfasen lagde OB et tryk på Brøndby, og det gav pote, da OB's indskiftede kantspiller Emmanuel Sabbi fik udlignet i det 83. minut, da han tog et indlæg til sig og sparkede bolden sikkert i mål.

Herefter blev kampen rodet og ustruktureret uden de store målchancer, og dermed endte kampen 1-1.