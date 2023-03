OB rejser sig mod AaB

Kenneth Zohore fik comeback for OB. Han blev skiftet ind i stedet for Bashkim Kadrii, som scorede til 1-0 på et straffespark før pausen har takket af for i dag. Kenneth Zohore forlod OB for mere end syv år siden, men er nu han officielt tilbage i Superligaen.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix