Forfærdelig stime: OB taber 1-0 til AGF i Aarhus

OB er nu uden sejr i de seneste ti 3F Superliga-kampe. Det står klart efter mandagens 0-1-nederlag ude mod AGF.

Kampen var meget lige hele vejen igennem, og der var store chancer til begge hold, men Nicklas Helenius' hovedstødsmål efter 78 minutter gjorde forskellen mandag aften.

Efter 25 spillerunder er OB nu på tiendepladsen med 30 point og kun fire point ned til Sønderjyske på 11.-pladsen, som kan indhente en del af forspringet tirsdag mod Brøndby.

AGF overhaler igen FC Nordsjælland og indtager tredjepladsen i tabellen med 44 point.

Aron Thrándarson fik chancen

Enkelte chancer blev det til i en første halvleg, hvor især AGF ville frem på banen i et højt pres og med direkte spil.

Den største af dem tilfaldt også hjemmeholdet efter 23 minutter, men i flere omgange fik OB-defensiven reddet bolden tæt på mål.

Ti minutter før pausen fik OB også en fin mulighed, men udeholdets islandske kantspiller Aron Thrándarson overplacerede et ellers fint indlæg.

Max Fenge fik debut

Et kvarter inde i anden halvleg hamrede AGF-forsvarer Casper Højer bolden mod mål inde i feltet, men hans skud blev blokeret af en OB-spiller.

To minutter senere fik den 18-årige OB-debutant Max Fenger en kæmpe chance, men bolden blev heroisk reddet af AGF's Alexander Munksgaard, inden den røg ind over stregen.

Det lykkedes til gengæld for hjemmeholdet at få bolden ind over stregen efter 78 minutter, da indskiftede Nicklas Helenius pandede et skarpt indlæg i kassen og blev matchvinder for aarhusianerne.

