Odense Bulldogs opruster med forwardduo fra Herning

25-årige Markus Jensen har spillet hele karrieren i Herning og skal derfor prøve noget nyt for første gang.

Den et år ældre Kristian Jensen, der var en del af det danske landshold, som for nylig spillede to testkampe mod Finland, har derimod en fortid i Odense.

Han debuterede i 2011 som 17-årig for den fynske klub, hvor han fik sin ishockeyopvækst. Det blev frem til og med 2013 til 57 kampe for holdet, inden turen gik til først Sverige og siden Sønderjyske, Frederikshavn White Hawks og senest Herning Blue Fox.

Broget fortid med Bulldogs

Kristian Jensen har dog også en anden og noget mere broget fortid med Odense Bulldogs.

I 2019, da han tørnede ud for Frederikshavn, endte han i en kamp mod netop Odense i et slagsmål med fynboernes daværende spiller Lucas Bjerre Rasmussen.

Efter at sidstnævnte var faldet til isen og havde tabt sin hjelm, slog Kristian Jensen ham så hårdt i hovedet, at Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs, pådrog sig et brud ved øjet og en alvorlig hjernerystelse.