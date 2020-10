Odense Bulldogs sat på plads i Herning

Odense Bulldogs blev godt og grundigt sat på plads tirsdag aften, da holdet spillede ude mod Herning Blue Fox.

Værterne dominerede hjemmebanen og Odense Bulldogs endte med at tabe 7-1.

Allerede efter første periode var midtjyderne i front med 4-0 og nåede også at være foran med 6-0, før fynboerne kom på tavlen.

Ligeså dominerende var Sønderjyske, da de på egen is formåede at få pucken i mål hele otte gange og vandt således med 8-3 over bundproppen Rødovre Mighty Bulls.

I Hørsholm blev det også til en hjemmesejr, da Rungsted Seier Capital vandt 4-1 over de nordjyske gæster fra Frederikshavn White Hawks.

Efter ti spillerunder ligger Odense Bulldogs næstsidst med ni point, mens Rungsted ligger på andenpladsen og Aalborg Pirates helt i top.

Tirsdagens opgør mellem Herlev Eagles og Esbjerg Energy blev ikke spillet på grund af et coronaudbrud i Herlevs spillertrup.

