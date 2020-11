Odense Håndbold mister stor profil: Stopper mens legen er god

Den 32-årige håndboldspiller Nycke Groot har besluttet at indstille sin karriere. Det sker efter to år som en vigtig profil som bagspiller i Odense Håndbold.

Her kom den hollandske spiller til i 2019, efter at have spillet på det ungarske storhold Györ, som hun forinden tre sæsoner i træk havde vundet Champions League sammen med.

Men nu er energien ved at være brugt op, fortæller spilleren i en pressemeddelelse.

- Efter mange år på topplan med håndbold er jeg både fysisk og mentalt slidt. Når man skal spille på højeste niveau, kræver det, at man har det fornødne overskud på alle parametre, og jeg kan mærke, at batterierne er ved at være tømte, så tiden er inde til at stoppe, mens legen er god, siger Nycke Groot og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at gøre sæsonen færdig i Odense og vil gøre alt for at slutte af med en titel.

Vigtig både på og udenfor banen

Tidligere har Nycke Groot spillet for både FCM Håndbold og TTH Holstebro, og hun blev kåret som årets spiller i både 2013/2014 og den efterfølgende sæson.

Derudover har hun været en fast del af det hollandske landshold, hvor hun har været med til at hive flere VM- og EM-medaljer hjem. Det skete senest i december 2018, hvor hun ved EM-slutrunden i Frankrig vandt bronze med det hollandske landshold.

Der bliver heller ikke lagt fingre imellem, når hun beskrives hende som en vigtig spiller i Odense Håndbold.

- Vi respekterer og bakker selvfølgelig op om den beslutning, som Nycke har truffet. Nycke er en fantastisk dygtig håndboldspiller, som har en enorm flot karriere bag sig. Hun har betydet og betyder stadig utrolig meget for Odense Håndbold – både på og uden for banen, siger cheftræner i Odense Håndbold, Ulrik Kirkely.

