Islands minister for ligestilling: Hvis jeg havde magten i Danmark, ville jeg lave det her om

I 11 år har han siddet i Altinget i Island, og de seneste tre år har han været landets social- og børneminister, herunder med ansvar for ligestilling. TV 2/Fyn fanger Ásmundur Einar Daðason til et videointerview mellem hastemøder og pressemøder om corona-situationen på atlanterhavsøen ved polarcirklen.

Et land der de seneste 11 år af World Economic Forum er blevet erklæret som verdens mest lige land mellem mænd og kvinder. En slags verdensmester i ligestilling.

Overordnet set mener Ásmundur Einar Daðason, at den altoverskyggende årsag til Islands placering på listen skyldes politisk mod til at skride ind. For udviklingen mod et lige samfund går ikke hurtigt nok af sig selv:

- Vi har ikke været bange for at bruge lovgivning og bruge regeringens magt. Man kan tage større skridt hurtigere, og det er, hvad Island har gjort - ikke kun denne regering, men også de foregående regeringer. Det har været vigtigt på tværs af hele det politiske spektrum, og der er ingen partier, der ikke har fokus på ligestilling. Det er noget, hele Island har fokus på, siger Ásmundur Einar Daðason til TV 2/Fyn.

Top 20: The Global Gender Gap (score 0-100) Island (87,7) Norge (84,2) Finland (83,2) Sverige (82) Nicaragua (80,4) New Zealand (79,9) Irland (79,8) Spanien (79,5) Rwanda (79,1) Tyskland (78,7) Letland (78,5) Namibia (78,4) Costa Rica (78,2) Danmark (78,2) Frankrig (78,1) Fillipinerne (78,1) Sydafrika (78) Schweiz (77,9) Canada (77,2) Albanien (76,9) Se mere

Én ting er vigtigere end andre

Af vigtige indgreb har der været lov om dokumentation for ligeløn hos de store virksomheder med bøder til følge, hvis man ikke kan dokumentere, at mænd og kvinder får lige løn for lige arbejde og kønskvoter i bestyrelser - også i de store virksomheder.

Jeg vil gerne presse dig til at vælge én enkelt ting. Hvis du havde ansvaret for ligestilling i Danmark, hvad ville så være det absolut første, du ville arbejde for at ændre?

- Jeg synes, det var et meget, meget vigtigt skridt, vi tog, da vi for 20 år siden kom med den første mere lige lov om barselsorlov i Island. Vi har set, hvor meget det har ændret vores samfund. Det er min nummer et, fordi det er noget, der påvirker alle sektorer i landet. Tager vi for eksempel sådan noget som kønskvoter i virksomhedernes bestyrelser, ændrer du kun noget i "den øverste del" af samfundet, siger Ásmundur Einar Daðason.

I Island er barslen skruet sådan sammen, at man kan få 10 måneders barsel med fire måneder øremærket til hver af forældrene og to måneder til deling. Nu, fortæller Ásmundur Einar Daðason, er Island i gang med politiske forhandlinger om en helt ny barselsordning, der øger barslen til 12 måneder og laver en seks-seks fordeling til mænd og kvinder med mulighed for at flytte en enkelt måned fra far til mor eller omvendt.

- Samtidig bliver den totale pengestrøm, der går gennem barselssystemet, hævet fra 10 mia. til 20 mia. islandske kroner. Og vi gør det altså 100 procent lige. Det er meget vigtigt for børn, at vi gør, hvad vi kan, for at fædre tager mere barselsorlov. Forskning viser, at det er meget vigtigt, at børn og fædre knytter bånd i den første del af børnenes levetid, siger han.