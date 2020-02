Odense Håndbold skriver kontrakt med norsk ligaspiller

Odense Håndbold mangler en venstrehåndet højre back, men til næste sæson er det problem løst. Den odenseanske klub har nemlig underskrevet en 2-årig aftale med den norske spiller Malene Aambakk.

Direktøren i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, er glad for at have indgået et samarbejde med den norske spiller.

- Med Malene på holdet, får vi en skudstærk spiller. Hun er alsidig og dygtig til at spille både sin fløj og streg. Og så er hun en god person, siger Lars Peter Hermansen til TV2/Fyn.

Når den norske spiller trækker den orange trøje over hovedet, indgår hun på lige fod med resten af holdet i kampen om at få spilletid. Men Odense Håndbold har store forventninger til den 26-årige spiller, fortæller Lars Peter Hermansen.

Vant til dansk træner

Malene Aambakk selv ser også frem til at skulle spille i de fynske omgivelser.

- Jeg glæder mig til at udvikle mig som spiller. Jeg glæder mig også til at hjælpe klubben med at nå de målsætninger, som der er sat, siger hun i en pressemeddelse fra Odense Håndbold.

Højrebacken kommer til Odense fra den norske klub Molde HK, hvor hun til daglig bliver trænet af danske Helle Thomsen. Nordmanden er allerede bekendt med at spille på et højt niveau og har på nuværende tidspunkt spillet syv sæsoner i den bedste liga i Norge.

