Odense Håndbold: Farvel til tre landsholdsspillere - henter VM topscorer

Odense Håndbold tager afsked med syv spillere til sommer - heriblandt de danske landsholdsspillere Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl.

Fra næste sæson vil der ske ændringer i ligatruppen, og tre navne er indtil videre kommet på plads. Navnene tæller den nykårede verdensmester og venstre back Lois Abbingh, den japanske højre fløj Ayaka Ikehara og stregspiller Rikke Iversen.

- At nogle spillere forlader os, er jo en del af gamet. I det halve år hvor Kristian og jeg

har arbejdet med holdet, har vi ikke haft en finger at sætte på arbejdsindsatsen. Hele holdet har knoklet og kløet på fra start, siger cheftræner Karen Brødsgaard i en pressemeddelelse.

De tre nye spillere LOIS ABBINGH

Position: Venstre back

Nationalitet: Holland

Alder: 27 år (13.08.1992)

Kommer fra: Rostov-Don

AYAKA IKEHARA

Position: Højre fløj

Nationalitet: Japan

Alder: 29 år (24.09.1990)

Kommer fra: Nykøbing F. Håndboldklub

RIKKE IVERSEN

Position: Streg

Nationalitet: Danmark

Alder: 26 år (18.05.1993)

Kommer fra: Silkeborg-Voel KFUM Se mere

Høje ambitioner

Odense Håndbold har høje ambitioner om at være en af Danmarks bedste kvindeligaklubber, samt at være relevante på internationalt niveau.

- Jeg glæder mig meget til at spille for Odense i næste sæson, og jeg ser frem til at hjælpe klubben med at nå sine ambitiøse målsætninger. Det professionelle miljø i Odense Håndbold var medvirkende til, at jeg tog beslutningen om at komme til Odense, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at føle mig hjemme her, siger Louis Abbingh.

Også japaneren hentet ind fra Nykøbing F. Håndboldklub glæder sig over skiftet.

- Jeg kunne ikke sige nej til muligheden, da den bød sig. Odense Håndbold er et hold med store sportslige ambitioner både nationalt og internationalt, og jeg er en ambitiøs person, der gerne vil udfordre mig selv både personligt og sportsligt, siger Ayaka Ikehara.

De syv andre, der forlader klubben er Stine Jørgensen, Trine Østergaard, Kathrine Heindahl, Ingvild Bakkerud, Nathalie Hagman, Suzanne Bækhøj, Anne Mette Pedersen.