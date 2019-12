Odense Letbane kræver arbejdet genoptaget

Samarbejdet mellem Barslund og Odense Letbane har ikke kørt på skinner på det seneste. Det får nu Odense Letbane til at sende et varslingsbrev til Barslund, hvor de kræver at arbejdet skal genoptages senest den 6. januar.

Hvis ikke arbejdet genoptages i fuldt omfang inden den 6. januar, vil sagen ende for voldgiftsnævnet, skriver Odense Letbane i en pressemeddelelse.

I starten af december standsede entreprenørfirmaet Barslund arbejdet på grund af en økonomisk uenighed. Efterfølgende har der foregået en dialog og i sidste uge lå en færdigforhandlet procesaftale klar, men den sprang Barslund fra i følge pressemeddelelsen.

- Vi har gennem et stykke tid forhandlet med Barslund om løsningen af nogle uenigheder omkring betalingen for arbejderne, som nu er i deres slutfase. Uenighederne går på, hvorvidt Barslund i tilstrækkeligt omfang i henhold til kontraktens bestemmelser har været i stand til at dokumentere, om de har berettigede krav eller ej. Vi forvalter skatteyderpenge - så vi betaler ikke regninger, der ikke er dokumentation for, forklarer administrerende direktør for Odense Letbane P/S Mogens Hagelskær.

- Sker det ikke, har de efter vores mening uberettiget misligholdt kontrakten i væsentlig grad, lyder det fra Mogens Hagelskær.

Ingen forsinkelser

I det tilfælde vil sagen ende hos voldgiftsnævnet som har forskellige metoder til at bidrage til at løse konflikter i bygge- og anlægsbranchen.

Kommer der ikke en løsning kan Odense Letbane se sig nødsaget til at finde en anden entreprenør til at gøre arbejdet færdigt.

I pressemeddelelsen fremgår det, at det ikke vil forsinke letbanens åbningstidspunkt, hvis en ny entreprenør skal gøre arbejdet færdigt i stedet for Barslund, da det resterende arbejde er overskueligt. Ligeledes mener Odense Letbane, at det økonomisk vil kunne holdes inden for letbanens samlede budget.