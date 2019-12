Arbejdet står fortsat stille: Odense Letbane i dialog med Barslund

Odense Letbane kæmper for at få løst den tvist, der er opstået med entreprenøren Barslund. Men indtil videre ligger Barslunds arbejde på det store trafikale projekt stille. Det skriver Odense Letbane fredag på deres hjemmeside.

Her skriver man:

"Entreprenørfirmaet Barslund har igennem flere dage ikke udført arbejde i fuldt omfang på deres arbejdspladser. Odense Letbane har derfor i øjeblikket en dialog med entreprenørfirmaet Barslund med henblik på at løse en uenighed på den bedst mulige måde for parterne og for projektet."

Læs også Million-tvist: Entreprenør indstiller arbejdet på Odense Letbane

TV 2/Fyn fortalte første gang om tvisten i tirsdags, men det er først nu, at Odense Letbane melder noget ud om problemerne med Barslund.

Tvisten handler ifølge TV 2/Fyn om et ”anseeligt millionbeløb”. Det betød, at Barslund A/S mandag indstillede arbejdet på Odense Letbane. Firmaet har siden fjernet sine materialer på de dele af Letbane-strækningen, som de arbejdede på, og depotet på Rugårdsvej er også ved at blive tømt.

I meddelelsen fra Odense Letbane kan man læse, at tidsplanen ikke bliver berørt af, at Barslund har indstillet arbejdet. Odense Letbane oplyser samtidig til TV 2/Fyn, at de ikke ønsker at svare på spørgsmål eller stille op til interview om sagen.

Kontrakt for 77 millioner kroner

Barslund har ansvaret for to ud af syv anlægsentrepriser, og samlet set laver Barslund arbejde på Odense Letbane for omkring 77 millioner kroner.

Det er de to etaper, som går fra Odense Banegård Center til Odense Idrætspark, Barslund har ansvaret for. Barslunds arbejde består i at flytte de eksisterende vejbaner, cykelstier og fortove, så der bliver plads til det otte meter brede areal, som letbanen kommer til at fylde. Indtil mandag havde firmaet omkring 30 mand til at arbejde på letbane-projektet.

Læs også Entreprenørs arbejde fortsat i bero: Tavshed fra Odense Letbane