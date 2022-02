Odense Letbane skifter direktør - igen

I hans sted træder økonomidirektør Michael Jalking. Han udnævnes til ny fungerende administrerende direktør i den resterende del af anlægsselskabets periode.

Således bliver der skiftet ud på direktørposten for tredje gang på ganske få måneder efter Mogens Hagelskær efter planen fratrådte ved årsskiftet.

Chefer flyttes rundt

Med forfremmelen af Michael Jalking til letbanens øverste chef udnævnes den nuværende chef for Transportation System, Thomas Sjøgren, til teknisk direktør, hvor han afløser Steen Lykke.

Endelig udnævnes chef for Drift og Vedligehold, Dan Ravn, til direktør for Drift og Vedligehold.

I en pressekmeddelse siger Odense Letbane P/S’ formand, Jesper Rasmussen, at det nye direktørskifte længe har været aftalt med Steen Lykke.

- Vi har som anlægsselskab været gennem en kritisk periode over de seneste måneder, og det har været afgørende for dialogen med vores entreprenør, COMSA, at Steen Lykke med sin store erfaring og autoritet sad med ved bordet. Nu er vi nået til et punkt, hvor dialogen er mere afklaret, og vi kan se målstregen forude, siger Jesper Rasmussen.

Odense Letbane skriver samtidig, at man efter 1. marts fortsat vil have mulighed for at trække på Steen Lykke som ekstern rådgiver.