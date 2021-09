Odense skal være CO2-neutral i 2030: Sådan skal målet nås

Task Force Klimaneutral 2030 anbefalede, at Odense reducerer CO2-udledningen med 20.000 ton CO2 årligt tilsammen gennem Odense Kommunes egne aktiviteter og en række tiltag, eksempelvis udledning fra spildevand, landbrug og erhverv.

Der skal mere cirkulær tænkning i Odense, og kommunen skal blive bedre til at være innovative og finde nye veje, så ressourcerne udnyttes bedre.

Det betyder, at der smides mindre ud, og alle skal genbruge mere.

6. Klimavenlig adfærd

Odense Kommune vil gøre den grønne dagsorden synlig, blandt andet ved at etablere et klimahus, der skal motivere kommunens borgere til at foretage flere klimavenlige valg i hverdagen.



Der skal etableres bilfri zoner i områder omkring skolerne i Odense, og der skal laves borgerklimaråd, der involverer odenseanerne.

7. Partnerskaber

Selvom Odense Kommune som organisation kun står for en lille del af kommunens samlede CO2-udledning, er det vigtigt, at kommunen går forrest.

Men for at nå ambitionen om at være klimaneutral, er det afgørende, at man indgår partnerskaber mellem kommune, borgere og erhvervslivet.

Kommunen vil lave klimapartnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og forsyningsselskaber.

Endelig skal borgerne inddrages, og kommunen skal være med til at få odenseanerne til at være aktive medspillere i klimaindsatsen.

Du kan læse hele Klimahandleplan 2022 her: