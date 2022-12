Odense tager gerne flere ukrainske flygtninge: - Men vi skal ikke være asylcenter

Siden krigen brød ud i Ukraine er 831 ukrainske flygtninge visiteret til Odense ifølge Odense Kommune.

Men med den kolde vinter, der truer, har Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, varslet en ny bølge af flygtninge, og det får betydning for Odense Kommune, der skal være klar til at modtage flere ukrainere.

- Overordnet er det en uholdbar situation, at kommunerne skal agere asylcenter. Det skal ikke være kommunen, der står for den første modtagelse, siger beskæftigelses- og socialrådmanden i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V).

Kommunerne har fælles krævet, at staten spiller en større rolle med at huse ukrainere, end det var tilfældet, da de første flygtninge ankom til landet. De foreslår blandt andet, at en række af de ejendomme, som staten ejer, bør stilles til rådighed.

Og det er rådmanden enig i.

- Den allerførste seng og mødet med det danske system, det er bedst, at staten står for det, siger Christoffer Lilleholt.

Ikke nemt, men håndterligt

Christoffer Lilleholt peger blandt andet på, at flygtninge fra Ukraine kan ankomme til eksempelvis det tidligere asylcenter Holmegaard ved Bagenkop, der i marts åbnede som modtagecenter.

Derefter ser han intet problem i at tage imod flere ukrainske flygtninge i kommunen.

- Vi vil gerne modtage dem, men det skal være i forløb, hvor de har fået adgang til Mit ID og det danske sundhedssystem, så vi kan udbetale penge i form af ydelse og være sikre på, at de har adgang til mad. Indtil nu er det jo sådan, det fungerer, siger han.

Han understreger, at kommunen ikke selv skal ud og finde løsninger f.eks. ved at omdanne gamle plejehjem til midlertidige boliger, men at staten skal sørge for opstarten, så kommunerne kan nå at finde rigtige boliger.

- I Odense er vi lidt pressede på at finde de billige boliger lige nu. Det er ikke nemt, men det er ikke uhåndterligt, siger Christoffer LIlleholt og tilføjer:

- Hvis staten betaler for udgifterne i opstarten, så skal vi nok finde løsningen i kommunen.

