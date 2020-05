Odense Zoo: Det lille 'hvis' skaber udfordringer

Der er stadig lange udsigter til, at dyrene i Odense Zoo får lov til at få besøg af gæster.

Torsdag aften fremgik det af pressemødet, at Odense Zoo ikke får lov til at åbne som et led i fase to. Til gengæld har de fredag morgen fået en fast dato for, hvornår de må åbne som et led i fase tre.

- Vi er kede af, at vi skal vente en måned mere, det er helt klart, siger Bjarne Klausen, der er direktør for Odense Zoo.

Præcis forberedelse

Odense Zoo har haft travlt den sidste uge, hvor de har gået og forberedt sig til at åbne i næste uge.

- Vi har haft rigtig travlt op til den her præsentation af genåbningsplanen, fordi vi har forberedt haverne på at modtage gæster, så vi har sat masser af blå skilte op, hold til højre og så videre. Vi har gennemtænkt publikumsflowet, så vi kan sikre, at de holder afstand, siger Bjarne Klausen.

Udsigten til at kunne åbne op for gæster 8. juni giver Odense Zoo en mere konkret dag at se frem til, men det er ikke uden forbehold.

- Fordelen, hvis man kan sige, at der er en fordel i at få en fast dato, det er, at så kan vi forberede os helt præcis til den dato. Bestille mad og gøre klart i spisestederne og så videre, siger Bjarne Klausen.

Stod i måner og stjerner

Der har været meget forvirring omkring åbningen, hvor de tidligere fik at vide, at de kunne gøre sig klar til at åbne 1. maj.

Det kunne de så ikke alligevel, og nu havde de regnet med, at der ville komme grønt lys fra regeringen, så de kunne åbne som led i fase to.

Men selvom der er udsigt til, at de kan åbne i starten af juni, så er det ikke uden, at tvivlen nager dem.

- Vi kan åbne den 8. juni, hvis smittetrykket ikke forøges. Og det er jo det 'hvis', som er vores store udfordring. Vi var næsten sikker på, at vi skulle åbne på mandag. Alle sagde jo, at det stod i måner og stjerner, at vi skulle åbne, fordi smittetrykket er så lavt. Alligevel var der det her lille 'hvis', og den faldt så ikke ud til vores fordel denne her gang, siger Bjarne Klausen

I regeringens aftale om faserne af genåbningen af Danmark fremgår det, at alle faserne er med det forbehold, at hvis smittetrykket stiger eller epidemien blusser op igen, så kan faserne rulles tilbage.