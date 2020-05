Odenseanere skal betale igen: Slut med gratis parkering i Odense

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts meldte ud, at Danmark ville lukke ned, besluttede Odense Kommune at gøre parkering gratis i hele Odense.

Men fra mandag den 11. maj kommer det igen til at koste penge at parkere på de kommunale parkeringspladser.

- Da det meste af Danmark skulle til at arbejde hjemmefra, faldt trafikken og behovet for parkering. Nu er det behov blevet større igen, siger Jacob Juhl Harberg, der er kontorchef for vejmyndighed og parkering i Odense Kommune.

Støttede erhvervslivet

Årsagen til, at alle kommunale parkeringspladser de seneste to måneder har været gratis, bunder i et ønske om at støtte erhvervslivet.

- Vi vurderede, at vi kunne understøtte de butikker, som kunne holde åbent, ved at tilbyde gratis parkering, siger Jacob Juhl Harberg og forklarer, at de siden dag et har fulgt nøje med i trafikmønstret.

Særligt den seneste uge har de kunnet se en stigning i behovet for parkeringspladser.

- Derfor er der et behov for at genindføre betaling, så de handlende igen kan finde en parkeringsplads.

Hovedårsagen til at gøre dem gratis var for at støtte erhvervslivet, og nu giver det igen mening at tage penge for parkering, understreger han.

App viser ledige parkeringspladser På mobilen kan man hente app'en Odense Rundt, som viser vej til ledige p-pladser i byen. App'en giver overblik over de 4000 parkeringspladser, man finder i bymidten og på havnen, og man kan både se priser, betalingsperioder og tidsbegrænsninger. Det er også muligt at se handicappladser i byen. Kilde: Odense Kommune

Det har kostet penge

I Svendborg valgte man at genindføre betaling allerede den 30. april. Her havde mange bilister brugt den gratis periode til at parkere hele dagen på de centrale parkeringspladser, og det gav problemer for kommunen. Ifølge Jacob Juhl Harberg har odenseanerne været gode til at overholde retningslinjerne langt størstedelen af tiden.

- Der har været plads til, at folk har kunnet parkere i byen, så der har ikke været de store problemer. I løbet af den sidste uge har vi dog oplevet, at folk er begyndt at holde hele dage på samme plads, og det giver udfordringer. Så nu må man betale igen, siger han.

Selvom kontorchefen ikke er i tvivl om, at det har været det rigtige at lukke ned for betaling, kan to måneder uden betaling i den fynske storby mærkes på kommunekassen.

- Det har medført et minus i forhold til kommunens økonomi. Men de centrale pladser har altid været godt besøgt, så vi håber, at de kan gøre det op, når det igen bliver nødvendigt med betaling, forklarer Jacob Juhl Harberg.

Smitterisiko er der også taget højde for.

- Man kan bruge kontaktløs betaling med kreditkortet eller app alle steder. Og når vi tilser betalingsautomaterne, spritter vi dem af. Men jeg anbefaler, at folk også selv tager sin forholdsregler i forhold til smitterisiko, siger Jacob Juhl Harberg.