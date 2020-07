Over 15 år uden læge - nu får Vollsmose egen klinik

Beboerne i Vollsmose har ingen lokal lægeklinik. Sådan har det været siden 2004, og sådan så det ud til at fortsætte.

Men nu er der alligevel godt nyt til bydelens omkring 10.000 beboere. En praktiserende læge fra Vejleområdet har budt på ydernummeret og fået det tildelt.

Det bekræfter formanden for sundhedsudvalget i Odense Kommune, Kasper Ejlertsen (S), overfor TV 2 Fyn.

- Det er en sindssygt god ting. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver godt med et lægehus derude, siger han.

Nyheden bliver også taget godt imod af de lokale.

- Det er fantastisk for vores beboere her i Vollsmose. Det er godt for de ældre og dem med børn, at de ikke skal så langt, siger Smain Benyrbah, der har boet i bydelen i 30 år.

Læge med flere klinikker

Det er praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup, der i forvejen har en praksis i Vejle, der fra september kommer til at have praksis i Odensebydelen.

- Jeg vil gerne hjælpe til og vise, at vi som praktiserende læger gerne vil byde ind der, hvor behovet er. Det undrede mig, at der ikke var en på Fyn, der allerede havde budt ind, siger han til TV 2/ Fyn.

Peder Ahnfeldt-Mollerup kommer ikke selv til at have sin daglige gang i Odense, men har det faglige ansvar for klinikken. Den skal drives i samarbejde med Alles Lægehuse, det tidligere Falck Lægehus, der kommer til at stå for det praktiske omkring driften.

Kastede håndklædet i ringen

Faktisk blev idéen om en lægeklinik i bydelen droppet for få måneder siden. De seneste to år har Odense Kommune og Region Syddanmark nemlig forsøgt at få etableret et lægehus i bydelen. Men uden held.

Smain Benyrbah glæder sig på vegne af de gamle og familierne, der får kortere til lægen. Foto: Kristian Wraae

Der var ingen, der viste interesse for at starte en klinik i bydelen, og tilbage i maj blev håndklædet altså kastet i ringen.

- Løbet er i hvert fald kørt i forhold til at få en lægeklinik, som vi ellers har forsøgt i lang tid. Det er ikke lykkes, og så må vi se, hvordan vi bedst kan sikre sundheden i Vollsmose, udtalte Kasper Ejlertsen i den forbindelse til DR.

Læge er ikke bekymret

Det vides ikke med sikkerhed, hvad der har gjort, at bydelen har stået uden læge, men et af buddene er, at fremmedsprogede klienter ofte kræver brug af tolke. Og det kan forlænge den enkelte konsultation.

Men det bliver lægen kompenseret for, og det er da heller ikke en bekymring hos den kommende praksisejer.

- Min erfaring er, at der ikke er nogen forskel på folk med anden etnisk baggrund og etniske danskere. Selvfølgelig er der nogle, der tager tid, men det er der også etniske danskere, der gør, siger Peder Ahnfeldt-Mollerup.

Han ser det som en spændende udfordring og glæder sig til at komme i gang. Men først skal han ud og finde læger, sygeplejersker og en praksismanager. Ifølge Peder Ahnfeldt-Mollerup er der allerede interesserede.

Kunne ikke forestille sig at skrifte

Flere i bydelen har undret sig over, at der ikke har været et lægehus, men glæder sig over, at der bliver lavet om på det til efteråret.

- Det er ikke alle, der har bil, så der kan være langt til lægen. Så det er godt, siger beboeren Raghid Sleiman.

Jeg har været hos den samme læge i mange, mange år, så jeg tror ikke, at jeg skifter. Det ville være lidt besværligt Smain Benyrbah, beboer i Vollsmose

Mahmoud El-derini kalder det et "spændende projekt".

- Men i forhold til gettoplanen og nedrivningen synes jeg ikke, at det giver så meget mening, at den kommer nu. Jeg synes dog stadig, det er en god ting, siger han.

Selvom beboerene, som TV 2/Fyn møder, er positive, er der dog ikke nogen af dem, der kunne forestille sig selv at skifte læge.

- Jeg har været hos den samme læge i mange, mange år, så jeg tror ikke, at jeg skifter. Det ville være lidt besværligt, siger Smain Benyrbah.