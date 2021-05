Overlæge om ”syrebomber”: - De kan give svære ætsninger

Kan give svære skader

Overlægen understreger, at han i sagens natur ikke har kendskab til indholdet af de ”syrebomber,” der er fundet ved Korup Skole. Men hvis det er afløbsrens, er det ikke at spøge med.

- Hvis man får det i øjnene, skal man skylle med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Huden skal vaskes grundigt med vand og sæbe.

- Der står meget tydeligt på flasken, at det forårsager svære ætsninger af huden. Så man skal virkelig skylle i lang tid, og kommer det i øjnene, skal man søge læge og skylle personen på vej derhen for ikke at få svære øjenskader, siger overlægen.

Han er foruroliget over, at nogen overhovedet kan finde på at bruge kemikalier på den måde.

- Det er ubehageligt. Afløbsrens hører ingen steder hjemme i nærheden af nogen personer, hverken i andre flasker, ved skoler eller ude i naturen, siger Jens Lauritsen.

- Børn skal under ingen omstændigheder lege med afløbsrens eller alle andre tilsvarende ætsende væsker - eller hælde det om i anden emballage. Det er stærkt ætsende, og man skal være meget varsom, siger overlægen.